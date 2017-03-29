طالبت منظمة مجاهدى خلق المعارضة الإيرانية بالخارج مؤتمر القمة العربية بطرد قوات الحرس والميليشيات الشوفة له من بلدان المنطقة وإدراج هذه القوات ضمن لوائح الإرهاب بحسب وصفها.

وأضافت المعارضة فى بيان لها أن مؤتمر القمة العربية ينعقد فى ظروف أثبتت فيها مرة أخرى حقيقة الأحداث التى وقعت طيلة السنة الماضى بأن نظام الملالى سوف لن يتخلى عن تصدير الإرهاب والتطرف الدينى وتأجيج الحروب والذى يعد استراتيجيته للبقاء فى الحكم.

ودعت المعارضة لقطع جميع العلاقات السياسية والتجارية مع إيران، واصدر ت إنه يقوم بالالتفاف على العقوبات الدولية من خلال دول المنطقة ولا سيما من العراق ويقوم باستيراد كثير مما تحتاجه قوات الحرس ومؤسسات القمع وتصدير الإرهاب بهذه الطريقة حيث أن قطع العلاقات يعد ضربة قاصمة على نظام الملالى وعلى قوات الحرس على حد تعبيرها.

المصدر : مصر ناين