اصدر صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إنه تم تدريب 57 من أعضاء الجودة على مستوى 13 إدارة تعليمية، مؤكداً فى بيان له أن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة المتدربين لتهيئة مدارس التعليم الفنى للجودة لتخريج منتج صالح لسوق العمل يخدم نفسه ومجتمعه، وتهيئة المدارس لاستيفاء معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والحصول على الاعتماد بعد ذلك.

وأضاف الدكتور رمزى عبد الحى، مدير إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم ،أنه سيتم إنشاء وحدات تدريب وجودة بمدارس التعليم الفنى لتنظيم تدريبات على نشر ثقافة الجودة بالمدارس، وتهيئة مدارس التعليم الفنى للحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورفع الكفاءة المهنية للمعلمين والسنةلين بالمدرسة من خلال برامج التدريب بالمدارس، وتعظيم الاستفادة من تفعيل الجانب العملى بمدارس التعليم الفنى ، وعمل شراكة بين المدارس والصناعات المحيطة بكل مدرسة.

وقد شهدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ برنامج تدريبى عن أساسيات الجودة فى مدارس التعليم الفنى ، لجميع أعضاء الجودة على مستوى المديرية والإدارات التعليمية للارتقاء بمنظومة العملية التعليمية ومواكبة التطورات العالمية لتحقيق جودة التعليم فى جميع المؤسسات التعليمية سنةة ومؤسسات التعليم الفنى خاصة فى ضوء التعاون مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى بحضور صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والسيد السنور مدير سنة التعليم الفنى، والدكتور رمزى عبد الحى مدير إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

المصدر : مصر ناين