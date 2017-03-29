تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل مخزن يحوى حاوتين للزيوت والبويات شوف لإحدى شركات المقاولات فى منطقة أكتوبر، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى المخازن فى أكتوبر، وأمر اللواء هشام العراقى مساعد الوزير لتأمين الجيزة، بالدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون تأمينى، وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

المصدر : مصر ناين