أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية إلى القمة العربية، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم تطوير التعاون مع كلية الدول العربية لتأمين الحلول الدبلوماسية السريعة للأزمات الإقليمية حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

واصدر بوتين فى الرسالة التى نشرت على الموقع الرسمى للكرملين “روسيا تعتزم تطوير تعاون الشراكة مع كلية الدول العربية، بهدف توفير أسرع الحلول السياسية الدبلوماسية للأزمات الإقليمية، وكذلك إعادة إعمار المناطق المتضررة بعد انتهاء الأزمات”.

وأشار الرئيس الروسى فى برقيته إلى أن روسيا سوف تستمر فى إيلاء إهتمام خاص لـ”التدابير لتعزيز وقف الأعمال القتالية فى سوريا، والكفاح ضد المنظمات الإرهابية السنةلة هناك، وتقديم المساعدة الإنسانية للسكان والعملية السياسية”.

وأضاف بوتين، فى البرقية، “ننطلق من أن أهم شروط الاستقرار طويل الأمد فى الإقليم، هو حل القضية الفلسطينية التى طال أمدها. وفى هذا الصدد، مازالت مبادرة كلية الدول العربية للسلام ذات أهمية، والتى توفر خلفية جيدة لتقدم العملية التفاوضية الفلسطينية الالكيان الصهيونى ية”.

المصدر : مصر ناين