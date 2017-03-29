شنت الإدارة السنةة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع المؤسسات التأمينية وواجبة المرور وواجبة المرافق، ومشبه ى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل بناء على توجيهات اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من رصد 157 سيارة متروكة و دراجة بخارية ، خشية استخدمها فى العمليات الأرهابية ، منها 58 سيارة تم تسليمها لمالكها و 17 سيارة تم حجزها بالأقسام والمراكز ، وتم رصد 46 دراجة بخارية بدون تراخيص ، و 38 دراجة بدون لوحات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

المصدر : مصر ناين