اصدر اللواء محمد الخليصى، مدير قطاع السجون، فى تصريحات صحفية، إن مهدى عاكف مصاب بمرض السرطان ويشوف صحيا شبه أى مريض.

وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء محمد الخليصى أن الحالة الصحية لقيادي الجماعة المحظورة مهدي عاكف غير مستقرة، ويتم الاعتناء به في مستشفى خارجي، ويشوف مشوفة جيدة شبه أي مريض، ولا صحة لما ينشر عن تعرضه لكسر مضاعف في تلك الأيام، ولكنه مريض بالسرطان.