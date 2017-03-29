قليلون جدا المخرجون الذين يجمعون أكثر من موهبة بجانب الإخراج، وكان منهم المخرج عادل صادق فقد كان الراحل يتمتع بعدة مواهب منها التأليف وكتابة السيناريوهات والعمل فى المجال الإنتاجى كمنتج منفذ وكمنتج فنى، وقدم ما يزيد على 25 عملا كمنتج، ويبدو أنه قد استفاد من عمله مع العظيم رمسيس نجيب فى بداياته كمساعد مخرج.

من مميزات الراحل أيضا أنه أخرج للسينما وللتليفزيون وللمسرح وكان من الرواد فى التليفزيون المصرى عند إنشائه وعمل كمراقب سنة لأفلام التلفزيون ثم حصل على بكالوريوس فى الإخراج السينمائى والتلفزيونى من كلية جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية وكان أيضا يمارس كتابة القصص التليفزيونية والسيناريوهات السينمائية فكتب ما يزيد على 8 أعمال من أهمها “ليه يا دنيا ليه” وإعادة تقديم رواية “شىء من الخوف” كمسلسل قام بكتابة السيناريو والحوار له، وقام ببطولته حمدى غيث وعبدالرحمن أبوزهرة وروجينا ووفاء صادق وعزت أبو عوف وخليل مرسى.



المخرج الراحل عادل صادق



المخرج عادل صادق مع اسرته



قبلة من الفنانة وفاء صادق لوالدها المخرج عادل صادق

كان لديه تصنف فى أعماله فتجد الرومانسى وتجد التشويقى وتجد الأكشن وتجد الاجتماعى ووصل أعداد الأعمال التى أخرجها لـ68 عملا ما بين السينما والمسلسلات والإخراج التليفزيونى لبعض المسرحيات شبه “أخويا هايص وأنا لايص” لسمير غانم و”اعقل يا مجنون” لمحمد نجم ومسرحية “عش المجانين” لمحمد نجم وحسن عابدين، كما أنه أعاد عرض مسرحية “الستات ميعرفوش يكدبوا” التى كتبها الريحانى وبديع خيرى، وشارك فى بطولتها ماجدة ذكى وحسن حسنى وحسن مصطفى وميمى جمال.

افيش فيلم النصاب والكلب الذي اخرجه الراحل لسمير غانم



فيلم زوج تحت الطلب الذي اخرجه عادل صادق لعادل امام

أخرج الراحل للفنان عادل إمام وفؤادالباشمهندس فيلما كوميديا اجتماعيا كان يناقش مشكلة “المحلل” وهو فيلم “زوج تحت الطلب” كما أخرج للفنان سمير غانم فيلم “النصاب والكلب” الذى شاركته بطولته الفنانة شويكار وتأعدادت أعماله وتصنف ت وتسنةل مع كبار النجوم واخرج لهم وكان من صنف ية المخرجين الذين يتميزون بالهدوء فى العمل والتركيز الشديد جدا.

تزوج المخرج الراحل من الفنانة زيزى البدراوى عقب تعاونهما فى فيلم (حبى فى القاهرة) واستمر زواجهما لمدة سنة كما تزوج من الفنانة الفلسطينية اسمهان توفيق التى كانت تقيم بالكويت وهووالد الفنانة وفاء صادق.



المخرج عادل صادق مع ابنته الفنانة وفاء صادق



المخرج عادل صادق مع الفنانة زيزي البدراوي

المصدر : مصر ناين