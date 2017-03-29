قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى، لسرقة شركة الحديد والصلب، وقتل فرد تأمين والشروع فى قتل آخر.

وأمرت بمعاقبة المتهم خالد محمد عبد الحليم، حضورياً وقضت فى ذات السياق، بمعاقبة غيابيا بالسجن المؤبد، لكلا من محمد جمال ومحمد سالم وسعيد سالم ومحمد حمدى ونبيل حمدى وأحمد سيد ومحمد سامى، وذلك فى القضية رقم 2026 لسنة 2013 جنايات التبين.

صدر الحكم من الدائرة17 برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى وعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسح فل وهانى حمودة.



ووجهت النيابة السنةة للمتهمين، قيامهم بتاريخ 19 نوفمبر 2013 ، بقتل المجنى عليه حجاج خضر أحمد عمدا مع سبق الإصار وأعدوا جراء ذلك الغرض أسلحة نارية، وتوجهوا محل تواجد المجنى عليه، وما إن ظفرا به الى أن أطلق المتهم الأول أعيرة نارية صوبه حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من آزره ، قاصدين من ذلك قتله ، واتهمتهم النيابة السنةة فى هذا السياق بالشروع فى قتل المجنى عليه سيد ربيع.



وأسندت إلى المتهمين الشروع فى سرقة المنقولات المبينة بالأوراق، والمملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية، فضلا عن اتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخيرة مما لا يجوز ترخيصها.

المصدر : مصر ناين