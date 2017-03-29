ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل لانتحاله صفة مستشار بجهة سيادية، واستيلائه علي 400 ألف جنيه من مالكة مركز طبى بالعجوزة، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.



تلقي المقدم فوزي سنةر رئيس مباحث قسم واجبة العجوزة بلاغا من ” س. ح ” صاحبة مركز طبي اتهمت فيه “م . ا ” عاطل بالنصب عليها، وانتحاله صفة مستشار بجهة سيادية واستيلائه علي 400 ألف جنيه ، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق.



كان المتهم قد استولى من طبيبة علي مبلغ 414 ألف جنيه بعد احتياله عليها وادعائه انشاء أكاديمية طبيبة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين