أصدر الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم الأربعاء، مرسوماً بإجراء تعديل وزارى تضمن تغيير وزراء العدل والاقتصاد والتجارة الخارجية، والتنمية الإدارية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا”.

واصدر ت الوكالة إن الرئيس الأسد قرر تعيين هشام الشعار وزيراً للعدل، وسامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، وسلام السفاف وزيرة للتنمية الإدارية.

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المصدر : مصر ناين