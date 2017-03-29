حملة “متوقفش الكورة عندك”، التى أطلقها عمرو منسى كابتن الإسكواش السابق وصاحب فكرة تنظيم بطولات الجونة الدولية للإسكواش، تجلب العديد من المشاهير، وتقوم فكرة الحملة على تسجيل أحد المشاركين فيديو يدعم الحملة ويطلب الدعم من شخص يختاره، وذلك من أجل بطولة العالم للسيدات وبطولة الجونة للرجال والتى تقام فى أبريل المقبل فى الجونة.

استلم الفنان عمرو يوسف الكرة من الإعلامى رامى رضوان، وبالفعل عمرو موقفش الكرة وقام بتمريرها للفنان حسن الرداد والسيناريست تامر حبيب ليشاركا فى حملة “متوقفش الكورة عندك”، لدعم بطولة الجونة وبطولة العالم للسيدات للإسكواش.

حملة «متوقفش الكرة عندك» شارك فيها العديد من نجوم الرياضة ومن ضمنهم أحمد حسن وحازم إمام وحسام غالى وعمرو شبانة ونور الشربينى وغيرهم الكثير، بالإضافة إلى الكثير من الفنانين والإعلاميين ومن ضمنهم بشرى، ورامى رضوان وهند رضا.





المصدر : مصر ناين