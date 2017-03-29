قضت المحكمة التأديبية في القضية رقم 293 لسنة 49 قضائية بفصل مفتش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الخدمة بعد ثبوت قيامه بتزوير إجازات مرضية منسوب صدورها للتأمين الصحي لمدة 28 شهراً.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الجليل ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد بنداري وشعبان مطر وحضور المستشار فوزي عبد الهادي، رئيس النيابة الإدارية ومشبه الإدعاء.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن مجدي السيد ياسين ، مفتش منشأت بالشئون الإدارية بمكتب سيارات شرق أول الشوف للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سلك في تصرفاته مسلكاً لا يتفق وكرامة وظيفته التي خرج على مقتضياتها وأرتكب ما من شأنه المساس بمالية الدولة.

واصدر ت المحكمة أن المتهم انقطع عن العمل في غير الأحوال المرخص بها قانوناً بذعم مرضه وقام باستعمال إخطارات إجازات مرضية منسوب صدورها لعيادة السلام للتأمي الصحي مع علمه بعدم سلامتها أو صدورها من العيادة المذكزرة وحصوله بموجبها على إجازات مرضية غير مستحقة فانتهت المحكمة إلى حكمها المتقدم بعد ثبوت صحة المخالفات المنسوبة للمتهم.

المصدر : مصر ناين