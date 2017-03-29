اختار اتحاد الكاراتيه برئاسة أيمن فرغلى، محمد الحسينى عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولى، مشبه ا عن الاتحاد فى اجتماعاته مع نظيره اليابانى المقرر إقامته بدبى، وتحت مظلة الوزير المفوض للسفارة اليايانية بمصر كين موكاى والمقرر له 1 أبريل المقبل.

يعقد الاجتماع بين مشبه ى الاتحادين بدبى، على هامش بطولة الدورى العالمى، واجتماع اللجنة الفنية الدولية الأول والمقرر له بكره بالإمارات، لكشف سبل تطوير رياضة الكاراتيه.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع سبل التعاون بين مصر واليابان لتطوير اللعبة بروتوكول، لنشر الكاراتيه بالمدارس والجامعات اليابانية بمصر، ضمن اتفاقية التعاون بين النظام المصرية واليابانية فى مجال تعليم.

المصدر : مصر ناين