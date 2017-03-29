استكملت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين القاهرة، حملاتها التأمينية الموسعة على جميع المحاور والميادين بشوارع العاصمة، بالتزامن مع حملات انضباطية لرفع كل المعوقات والإشغالات التى قد تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى، ومواجهة المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، التى قد تعوق مسارات المرور وإزالة كل الإشغالات والمخالفات على المحاور وقام بفتح الطرق أمام حركة المرور.



وأسفرت الحملات التى تمت بإشراف اللواء خالد عبد العال مدير تأمين القاهرة، وقادها اللواء علاء متولى مدير الادارة السنةة لمرور القاهرة، عن ضبط 8326 مخالفة مرورية متصنف ة، وشملت ( 84 مخالفة تعطيل حركة المرور –121مخالفة شروط ترخيص –69بدون رخصة تسيير –69سحب تراخيص –35حجز توك توك –4107مخالفة نموذج 125 –40طمس لوحات –37ملصقات –25مخالفات سير سيارات النقل –155إنبعاث دخان كثيف –79حجز دراجات بخارية –61حجز مركبات –92انتظار في الممصنف –73بدون رخصة قيادة –163امن ومتانة –3450

تكبيل بالكلابش) .

كما أسفرت الحملات في جهود رفع السيارات المتروكة عن رفع 107 سيارة متروكة الى أن الان ، وفي مجال المرافق تم تنفيذ (365إزالة إدارية –53إشغال طريق –36إدارة محل بدون ترخيص – وضبط 6عربة مأكولات – ضبط 8 توك توك –3عربة يد –5بائع متجول) .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لمواجهة مشكلات المرور وانعكاساتها على سلامة المواطنين بالطرق والمحاور المختلفة وتحقيق الانضباط المرورى، واستمرار خطة المديرية لتحقيق السيولة المرورية المرجوة بالعاصمة من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، وشدد مدير تأمين القاهرة على ضرورة الاستمرار في تلك الحملات لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية وسلامة المواطنين على الطرق، والاستمرار في رفع السيارات المتروكة.



مرور القاهريرفع السيارات المتهالكه من الشوارع (1)



مرور القاهريرفع السيارات المتهالكه من الشوارع (2)



مرور القاهريرفع السيارات المتهالكه من الشوارع (3)



مرور القاهريرفع السيارات المتهالكه من الشوارع (4)



مرور القاهريرفع السيارات المتهالكه من الشوارع (5)



مرور القاهريرفع السيارات المتهالكه من الشوارع (6)



مرور القاهريرفع السيارات المتهالكه من الشوارع (7)



مرور القاهريرفع السيارات المتهالكه من الشوارع (8)

المصدر : مصر ناين