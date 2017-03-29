مدير عام تعليم زفتى يتابع سير العملية التعليمية
شوف الدكتور يسر محمد عبد الغني مدير سنة الإدارة سير العمليه التعليميه بمركز زفتى، محافظة الغربية، بمدرسة محى الدين نوح الابتدائية، حيث انتظمت امتحانات الميد ترم و تم انذار مدير المدرسة لعدم نظافة بعض الفصول.
ثم توجه لمشوفة مدرسة ميت الرخا الابتدائية ٢ ، ثم مدرسة ميت الرخا الابتدائيه ١ ، ومدرسة ميت الرخا الثانوية المشتركة، وتلاحظ عدم انتظام طلاب الصف الثالث الثانوى، وتم التنبية على إدارة المدرسة كشف الطلاب على مشوفة حضور المراجعات النهائية و الامتحانات التجريبية للورقة الامتحانية الجديدة،
ثم قام بزيارة نقابة المعلمين بزفتى و مشوفة برنامج محاضرات المراجعات النهائية لطلاب الثانوية السنةة حيث حضر ٣٥٠ طالب و طالبه و كانت محاضرات اليوم فى مواد الأحياء و الرياضيات والتاريخ، وحضور ٦٠ طالب و طالبة بمركز المراجعات بشرشابة و أعداد ٩٠ طالب و طالبة بمركز المراجعات بسنباط.
المصدر : مصر ناين
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