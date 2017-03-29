شوف الدكتور يسر محمد عبد الغني مدير سنة الإدارة سير العمليه التعليميه بمركز زفتى، محافظة الغربية، بمدرسة محى الدين نوح الابتدائية، حيث انتظمت امتحانات الميد ترم و تم انذار مدير المدرسة لعدم نظافة بعض الفصول.

ثم توجه لمشوفة مدرسة ميت الرخا الابتدائية ٢ ، ثم مدرسة ميت الرخا الابتدائيه ١ ، ومدرسة ميت الرخا الثانوية المشتركة، وتلاحظ عدم انتظام طلاب الصف الثالث الثانوى، وتم التنبية على إدارة المدرسة كشف الطلاب على مشوفة حضور المراجعات النهائية و الامتحانات التجريبية للورقة الامتحانية الجديدة،

ثم قام بزيارة نقابة المعلمين بزفتى و مشوفة برنامج محاضرات المراجعات النهائية لطلاب الثانوية السنةة حيث حضر ٣٥٠ طالب و طالبه و كانت محاضرات اليوم فى مواد الأحياء و الرياضيات والتاريخ، وحضور ٦٠ طالب و طالبة بمركز المراجعات بشرشابة و أعداد ٩٠ طالب و طالبة بمركز المراجعات بسنباط.