قررت محكمة جنايات القاهرة، وقف إعادة محاكمة محمد مرسى و25 متهماً آخرين من قيادات وعناصر جماعة الالجماعة الأرهابية الإرهابية، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”اقتحام السجون”،لحين الفصل في طلب الرد .

وصدر القرار من الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية كلا من المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوى، وأسامة شاكر وبحضور مشبه النيابة السنةة المستشار أحمد العاصى.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كلا من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد السنة لجماعة الالجماعة الأرهابية الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الالجماعة الأرهابية ي عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد” ، وقررت إعادة محاكمتهم.

المصدر : مصر ناين