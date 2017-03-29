تقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشكره للمملكة الأردنية متشبه ة بالملك على حسن تنظيم القمة العربية.

واصدر الملك سلمان فى كلمته باجتماع القمة العربية بمنطقة البحر الميت، إن أى حل للأوضاع اليمنية يجب أن يتم على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار، وقرار مجلس التأمين.

وحول الوضع فى سوريا، اصدر إن الشعب السورى لا يزال يعانى من آلة القتل والتدمير والتشريد، حسبما ذكرت فضائية “رؤيا” عبر موقعها الإلكترونة.

المصدر : مصر ناين