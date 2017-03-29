أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاربعاء، على توفير كافة افضل سبل الرعاية الطبية والعلاجية للبطل محمد مهران قائد المقاومة الشعبية فى بورسعيد.

وأضاف الغضبان، خلال زيارته للمستشفى العسكرى للاطمئنان على الحالة الصحية للبطل محمد مهران، أن هناك مشوفة دائمة للحالة الصحية مشيرًا إلى أن المستشفى توفر كافة الإمكانيات العلاجية والصحية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن البطل يحظى بمكانة خاصة فى قلوب اهالى وان بطولاته وتضحياته من اجل الوطن سوف يسجلها التاريخ على مر العصور والأجيال وسيظل مبعث فخر لأجيالنا القادمة.

جدير بالذكر أن البطل محمد مهران هو قائد المقاومة الشعبية ببورسعيد وانه سقط على يديه الكثيرون من جنود الاحتلال وتم اثرة واقتلاع عينيه بيد الانجليز وقام بزيارته عقب تحريره الرئيس عبد الناصر وقيادات الجيش وخلده التاريخ لما قدمه من بطولات وفداء لتحرير الاراضى المصرية من الاحتلال.



المحافظ خلال زيارته للبطل مهران



المحافظ يصافح البطل مهران



جانب من الزيارة

المصدر : مصر ناين