لقى منذ قليل، سائق مصرعه جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع اتجاه الإسكندرية أمام قرية كفر العيص دائرة مركز واجبة كوم حمادة.

تم إخطار اللواء علاء الدين شوقى مدير تأمين البحيرة، وبالانتاصدر والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 153083 نقل غربية قيادة ” شريف س ج” سائق، السيارة رقم 161120 ملاكى غربية قيادة “عبدالمجيد محمد التلب” سائق.

أثناء سير السيارة الثانية بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الأولى والتى تصادف توقفها على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة السنة، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين