عدل مجلس إدارة نادى الزمالك، عقد الصاعد أحمد أبوالفتوح الشهير بـ”فتوح” الظهير الأيسر للفريق، حيث كان ينص عقده القديم مع قلعة ميت عقبة، على تقاضيه 50 ألف جنيه سنويًا فقط.

وحرص إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادى الزمالك، على تعديل العقد بما يتناسب بمجهوداته مع الفريق الأول، خاصة بعد تألقه مع الفريق وقيده بالقائمة المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا، حفاظًا على بقاء اللاعب بالنادى الأبيض وتأمين الجبهة اليسرى للفريق، خاصة بعدما بات اللاعب أحد الركائز الأساسية فى المرحلة الأخيرة.

كان فتوح قد وقع على العقد الجديد فى حضور إسماعيل يوسف بالإضافة إلى أحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب فى جلسة عقدت بعد مران الثلاثاء، داخل قلعة ميت عقبة، حيث جدد لمدة خمس سنوات مقبلة.

المصدر : مصر ناين