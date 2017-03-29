انتقلت قوات الواجبة وسيارات الإسعاف لموقع حادث انقلاب أتوبيس رحلات يستقله أطفال كانوا فى طريقهم لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالطريق الغربى لقرية دكران بالمركز، وجارى نقل المصابين.

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير تأمين أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز واجبة الغنايم يفيد انقلاب أتوبيس رحلات يحمل رقم 9617 (ي . ص.ا) بمدخل مركز الغنايم على طريق أسيوط الصحراوى الغربى يستقله حوالى 25 تلميذا ومشرفا شوفين لمكتب تحفيظ القرآن الكريم بقرية دكران الشوفة لمركز أبو تيج، وكانوا فى طريقهم لمسابقة حفظ القرآن الكريم.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين من الأطفال والمشرف لمستشفى الغنايم المركزى وبمعاينة الواجبة، تبين أن تفجير الإطار الخلفى للسيارة هو المتسبب فى وقوع الحادث، وإصابة الأطفال والمشرف، وجارى رفع أثار الحادث.

المصدر : مصر ناين