أعلنت منظمة السياحة العالمية، ارتفاع أعداد السياح الدوليين القادمين إلى الاتحاد الأوروبى بنسبة 4٪ فى سنة 2016، ليصل إلى ما يقرب من 500 مليون أو 40٪ من الإجمالى العالمى.

واصدر ت المنظمة عبر موقعها، إن هناك 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبى، شهدت نموا قويا فى أعداد السياح الدوليين الوافدين بنسبة تزيد عن 4٪ فى سنة 2016، متجاوزة معدل النمو العالمى فى العالم، مؤكدة أنه بالرغم من التحديات العديدة التى تواجه أوروبا فى سنة 2016، فقد أظهرت السياحة مرة أخرى قوة استثنائية ومرونة، مما عزز مساهمتها فى النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل والرفاهية الاجتماعية فى الاتحاد الأوروبى.

وأضافت المنظمة، أن السياحة تعتبر أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الاتحاد الأوروبى للوظائف والنمو الشامل، وتعمل المنظمة جنبا إلی جنب مع المفوضیة الأوروبیة فى رصد توجهات السیاحة الدولیة، وتطویر المنتجات المتقدمة، والسیاحة المستدامة فى أوروبا.

المصدر : مصر ناين