أوضح ت المشبه الأعلى للشؤون السياسية والتأمينية للاتحاد الأوروبى فيدريكا موجرينى عن أمل أوروبا فى المزيد من التعاون مع العالم العربى فى هذا الوقت أكثر من سابقه؛ نظرا لما يمر به العالم من إرهاب، منوهة بتأكيد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى على ضرورة قام بفتح قنوات اتصال بين الدول بعضها البعض والشعوب.

واصدر ت موجرينى، فى كلمتها اليوم الأربعاء أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العربية العادية 28 فى منطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان)، ” أن الاتحاد الأوروبى ملتزم بدعم الحوار والتعاون بين شعوب الشرق الأفى منتصف ، مؤكدة أن المنطقة الآن فى حاجة إلى دفع عملية السلام بين الفلسطينيين والالكيان الصهيونى يين فيشبه ذلك أولولية قصوى.

وأضافت موجريني” إننا نؤمن بأن حل الدولتين هو الطريقة الواقعية لإنهاء الصراع وأن أى تعديل فيما يتعلق بمفاوضات السلام أو تعديل بنود حدود 1967 يجب أن يكون بالتفاوض وأن مبادرة السلام لها مركزيتها الخاصة ويجب ترجمتها إلى أفعال لتحقيق السلام.

وتطرقت إلى الأزمة السورية..قائلة” أن الاتحاد مستمر فى دعم السوريين لتحقيق السلام فيما بينهم والمساعدة فى دفع مفاوضات الأطراف السورية فى جنيف، والعمل على مزيد من تضافر الجهود لبدء عمليات البناء بعد التوصل لحل سياسى أشبه يمكن تطبيقه”.

واصدر ت” أن العراق أثبت أن هزيمة الإرهاب ممكنة وإن أوروبا ملتزمة بدعم جهوده فى التخلص من الإرهاب، كما أكدت ضرورة تقديم الدعم لليمن بهدف وقف المعاناة، والعمل على تحقيق حل سلمي”.

وأضافت موجرينى” أن التوصل إلى وفاق ليبى يعد مسئولية الأطراف الليبية، ولكن المجتمع الدولى يمكنه أن يساعد فى ذلك وهو ما تم من خلال تشكيل الآلية الرباعية لحل الأزمة (الكلية العربية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقى، والاتحاد الأوروبى) والتى عقدت فى القاهرة منذ أيام، وإنها تتوقع التوصل إلى إحلال السلام فى ليبيا فى وقت قريب بالتعاون مع الأطراف”.

المصدر : مصر ناين