فضت واجبة إيطاليا احتجاجا نظمه مدافعون عن البيئة فى محاولة لمنع إزالة مزرعة زيتون قائمة منذ مئات السنين تعرقل مشروع مد خطوط أنابيب بتكلفة 40 مليار يورو لنقل الغاز من آسيا إلى أوروبا.

وتقف الأشجار، وبعضها يزيد عمره عن 100 سنة، فى طريق مشروع خط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكى وهو المرحلة الأخيرة مما يطلق عليه ممر الغاز الجنوبى الذى صمم لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبى على إمدادات الطاقة الروسية.

وأعطت محكمة إيطالية يوم الاثنين الضوء الأخضر لبدء العمل فى المشروع رافضة مناشدات السلطات المحلية فى منطقة بوجليا الجنوبية.

واصدر ت الواجبة إن المحتجين استلقوا خارج موقع العمل أمس الثلاثاء لمنع وصول الشاحنات والجرارات وبعد الظهر فرقت الواجبة نحو 50 شخصا منهم رؤساء بلديات بعض البلدات فى المنطقة.

وفرقت الواجبة كذلك نحو 300 متظاهر كانوا يطوقون المكان.

ومن شأن مشروع خط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكى أن ينقل عشرة مليارات متر مكعب من الغاز من أذربيجان إلى بلدة سان فوكا الصغيرة المطلة على البحر فى منطقة بوجليا بحلول سنة 2020. ويحظى المشروع بالأولوية فى بروكسل لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبى على الغاز الروسي.

وكان مطورو المشروع يأملون فى نقل أول عشرة آلاف شجرة من المزرعة قبل سنة لكن معارضة مجلس المدينة والسلطات فى إقليم بوجليا والمدافعين عن البيئة أخرت العمل.

المصدر : مصر ناين