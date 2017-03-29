نجحت المؤسسات التأمينية بالقاهرة فى القبض على 3 سائقين قاموا بسرقه سيارة أحد زملائهم بالاكراة بمنطقه المقطم.

البدايه كانت ببلاغ لقسم واجبة المقطم من إيهاب م 22 سنه سائق باحدى شركات نقل الركاب الخاصه عبر الهاتف بأنه عقب قيامه بتوصيل أعداد ثلاثة أشخاص بالسيارة قيادته اركة ميتسوبيشي لانسر موديل 2016 من منطقة قصر القبة إلى منطقة الكورنيش بالمقطم ،أشهر أحدهم سلاح أبيض ” مطواة ” كانت بحوزته، واستولوا منه على السيارة وهاتفه المحمول تحت تهديد السلاح ، وفروا هاربين فقام بتحرير محضر رقم 4077 لسنة 2017م جنح المقطم

وبأجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من محمد. ن. ت 19 سنة سائق بنفس شركه المجنى عليه، وخالد. ع .20 سنة سائق، وطارق. ع 21 سنة سائق.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم وبحوزة الثانى سلاح أبيض ” مطواه ” المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول بأنه نظراً لعمله بذات الشركة محل عمل المجنى عليه وعلمه بكيفية استدعاء السائقين عبر الهاتف المحمول اختمرت في ذهنه فكرة استدراج أحد السائقين وسرقة السيارة قيادته كرهاً عنه وفي سبيل ذلك استعان بالثاني والثالث لتنفيذ مخططه وقام بشراء شريحة هاتف محمول ” بدون بيانات ” لاستخدامها في ارتكاب الواقعة.

تم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهم ، والهاتف المحمول المستولى عليه ، وكذا الهاتف المستخدم في ارتكاب الواقعة بمسكن المتهم الأول باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بسرقته بالإكراه تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة السنةة التحقيق

المصدر : مصر ناين