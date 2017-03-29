قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، مجازاة 5 من الأطباء والسنةلين بالوحدة الصحية بالزنكلون ونقل مسئول دفتر الحضور والإنصراف، كما تقرر الموافقة على منح تراخيص لـ 17 منشأة طيبة بينهم 15 عيادة اسنان.

قامت لجنة من إدارة المشوفة الميدانية بديوان سنة المحافظة قد قامت بالمرور المفاجيء على مقر الوحدة الصحية بالزنكلون الشوفة للإدارة الصحية بالزقازيق للتأكد من تواجد الأطباء والسنةلين بالوحدة بمقر عملهم لتقديم الخدمة للمواطنين المترددين على الوحدة.

تبين مغادره 3 أطباء وطبيب صيدلى وطبيب أسنان وفنى معمل دون تقديم إذن أو عذر قانونى الأمر الذى ترتب عليه خللاً فى الخدمة الصحية المقدمة، فتقرر الخصم 3 أيام من الراتب وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة لخروجهم على مقتضى واجبهم الوظيفى ومغادرتهم مقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ونقل مسئول سجل الحضور والانصراف بالوحدة الصحية بالزنكلون لإهماله وتقاعسه فى العمل وعدم القيام بمهام عمله على الوجه الأشبه

فى السياق ذاته وافق اللواء محافظ الشرقية على ترخيص وتشغيل 17 منشأة طبية بتخصصات مختلفة بنطاق دائرة المحافظة لتقديم خدمة طبية مميزة للمرضى وللمساهمة فى الارتقاء بالمنظومة الصحية لأبناء المحافظة.

ومن جانبه أظهر الدكتور حسام أبو ساطى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تقدم بمذكرة للعرض على محافظ الشرقية لاستصدار قرار بالموافقة على ترخيص وتشغيل 15 عيادة أسنان و2 مركز علاج طبيعى وتخصصى بمختلف مراكز ومدن المحافظة بعد التأكد من إتباع كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل وطبقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 المعدل بقانون 153 لسنة 2004 تنظيم المنشآت الطبية لممارسة أعمالها وتقدم الخدمة..

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم الموافقة على ترخيص العيادات بمراكز ومدن ” منيا القمح – الحسينية – أبو حماد – مشتول السوق – أولاد صقر – الصالحية – فاقوس – ديرب نجم – بلبيس – الزقازيق – منشأة أبو عمر” فى تخصص الأسنان والعلاج الطبيعى “.

المصدر : مصر ناين