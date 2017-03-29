أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة فى القناة سجلت اليوم رقمًا قياسيًا فى أعداد وحمولات السفن بعبور 63 سفينة بإجمالى حمولات قياسية بلغت 3.3 مليون طن من الاتجاهين وبلغ أعداد السفن العابرة من الجنوب 37 سفينة بحمولات 2.3 مليون طن، وبلغ عد السفن العابرة من الشمال 26 سفينة بحمولات قدرها مليون طن.

وأكد مميش، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن الزيادة المتنامية فى أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس تعكس ارتفاع حركة التجارة العالمية بشكل سنة. وارتفاع تصنيفها عالميًا بفضل مشروع قناة السويس الجديدة، وتحسين الخدمات الملاحية وانتهاج سياسات تسويقية مرنة ساهمت فى جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.

وجاءت سفينة الحاويات الليبيرية العملاقة MSC MIRJAM على رأس السفن القادمة من الجنوب قادمة سيرلانكا ومتجهة إلى البرتغال بحمولة قدرها 200 ألف طن. بينما جاءت سفينة الحاويات السنغافورية MAERSK SHAMS على رأس قافلة الجنوب قادمة من أسبانيا ومتجهة إلى الأردن بحمولة 100 ألف طن.

المصدر : مصر ناين