أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل “الضاهر” بيان ل بعض المشاكل المتعلقة بتأخيره عن مواعيد الحضور واعتراضه على بعض المشوف، حيث تم تداول أخبار عن قيام الشركة بتحرير محضر ضد النجم محمد فؤاد، ل بعض المشاكل المتعلقة بتأخيره عن مواعيد الحضور واعتراضه على بعض المشوف، وجراء ذلك أصدرنا هذا البيان التوضيحى الى أن لا يتم تضليل الرأى السنة.

أولا: إن شركة ماركيز هاوس ومالكها الفنان تامر عبد المنعم يكنان كل الحب والتقدير للنجم الكبير محمد فؤاد، الذى قام بالتعاقد معه من منطلق إيمانه الكامل بجماهيريته ونجوميته بمصر والعالم العربى.

ثانيا: إن الشركة لم تحرر محضرا ضد الفنان محمد فؤاد، وإنما المدير التنفيذى للشركة هو من حرر المحضر بصفته المسئول عن مواعيد الحضور والتسنةل مع السادة الفنانين المتعاقدين على مسلسل الضاهر.

ثالثًا: إن المحضر المحرر ليس بمحضر ضد الفنان محمد فؤاد وإنما هو محضر إثبات حالة ل إلغاء يوم التصوير لاقتراب موعد الغروب الشىء، الذى كان سيعيق استكمال الأوردر كاملًا وبما أن شركة ماركيز ليست الشركة المنتجة للمسلسل، فكان لابد من عمل إثبات حالة لتصفية الحسابات مع الشركاء بشكل سليم.

رابعًا: شركة ماركيز هاوس تدين وبشدة المواقع الصحفية التى روجت للخبر على أنه خلاف بين الشركة ونجمها وأن المحضر تم تحريره ضده وفِى حقيقة الأمر أن هذا المحضر إجراء روتينى لتسوية الحسابات مع الشركاء.

خامسًا: تعتذر الشركة للنجم محمد فؤاد وجمهوره العريض فى حالة تسببها فى بلبلة إعلامية اضرت بالنجم الكبير.

سادسًا: نهيب الجميع تحرى الدقة وعدم الزج باسم الفنان محمد فؤاد والفنان تامر عبد المنعم اللذان تجمعهما صداقة طويلة تمتد إلى الثلاثين سنةًا.

سابعًا: نحيط علم الجميع أن المسلسل لم يتوقف تصويره بل أننا نصور منذ الأمس مستكملين المسيرة من أجل العرض خلال أسابيع عملنا مسلسل الضاهر، آملين أن يحظى بإعجاب الجمهور بإذن الله.

المصدر : مصر ناين