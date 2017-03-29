تباشر نيابة الإبراهيمية، بالشرقية بمعرفة محمد صلاح، وكيل أول النيابة، وبرئاسة أحمد عبدالخالق، مدير النيابة، وبإشراف المستشار، وليد جمال المحامى السنة الأول لنيابات جنوب، التحقيق فى محضر يتهم مزارعا عمره 50 سنة، بهتك عرض طفل 3 سنوات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير تأمين الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية يفيد تحرير “فلاح” مقيم إحدى القرى الشوفة لمركز الإبراهيمية، محضرا يتهم جاره المسن الذى يبلغ من العمر 50 سنة، باستدراج نجله الطفل الذى يبلغ من العمر 3 سنوات وهتك عرضه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 742 إدارى مركز الإبراهيمية لسنة 2017.

وأفاد مصدر تأمينى بمركز واجبة الإبراهيمية، أنه جار التحقيق فى الواقعة والتأكد من صحة البلاغ، وخاصة أن التحريات الأولية أفادت وجود خلافات قديمة بين والد الطفل والمشكو فى حقه.

المصدر : مصر ناين