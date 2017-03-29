اصدر ت رويترز إن تنظيم داعش الارهابيه قصف مواقع تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية عند سد الطبقة على نهر الفرات اليوم الأربعاء مما استلزم إجلاء مهندسين كانوا يحاولون قام بفتح قنوات لتصريف المياه فى الموقع.

ولم يصب أحد فى تفجيرين على الأقل بعد إطلاق التنظيم اللهيب من الطرف الجنوبى للسد الذى يسيطر عليه. ويعملالباشمهندسون على قام بفتح قنوات لتخفيف ضغط المياه المتراكمة فى السد.

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية، وهى تحالف تدعمه الولايات المتحدة ويضم جماعات مسلحة من بينها وحدات حماية الشعب الكردية ومقاتلون عرب، على الطرف الشمالى من السد الأسبوع الماضة.

المصدر : مصر ناين