تشارك الصين فى معرض الإسكندرية الدولى للكتاب لأول مرة عبر “بيت الحكمة” مشبه ها فى المنطقة العربية ، و اصدر الدكتور خالد عزب؛ رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية، أن الصين تشارك هذا السنة بمجموعة من ترجمات الأدب الصينى إلى اللغة العربية لكبار الأدباء والمثقفين والمفكرين بالصين، وأن الكتب المترجمة تتناول العمارة الصينية والخزف والأثاث الصينى وغيرها من الكتب المتصنف ة التى جذبت انتباه جمهور الإسكندرية بصورة كبيرة، خاصة أنها تعكس الثقافة الصينية.

وفى إطار فعاليات معرض الإسكندرية الدولى للكتاب، أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف عن إصدار كراسة خاصة عن متاحف الصين، حيث إن الصين تمتلك أكبر مجموعة متاحف فى العالم موزعة على عدة أاصدر يم مختلفة بها، وكذلك تمتلك الصين أكبر مجموعة من المتاحف المتخصصة ، وأضاف الدكتور خالد عزب أنه يجرى حاليًا التمهيد لإقامة حوار عربى صينى خلال الشهور القليلة القادمة.

وكان الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية قد قام بجولة خاصة فى المعرض مؤخرًا وأبدى إعجابه الشديد بمطبوعات الصين المترجمة إلى اللغة العربية.

على جانب آخر ينظم متحف الاثار محاضرة بعنوان “أفروديت وإيروس بين المصادر الأدبية والشواهد الأثرية”، وذلك يوم الخميس 30 مارس، حيث تلقى المحاضرة الدكتورة حنان خميس الشافعي؛ أستاذ مساعد قسم الآثار والدراسات اليونانية الرومانية بكلية الآداب بكلية دمنهور.

وصرحت زينب علي؛ مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، أن المحاضرة واحدة من سلسلة محاضرات سوف يلقيها علماء ومتخصصون فى مجال الآثار. وتهدف هذه المحاضرات إلى إلقاء الضوء على الأساطير اليونانية وبالأخص تلك الأسطورة التى تقول بان إيروس كان ابناً للإلهة أفروديت، وقد بدأت هذه الفكرة عند سافوSappho ثم ظهرت عند بعض الكتاب الآخرين بصورة تعبر عن وجهات نظرهم الشخصية.

وأضافت أن هذه المحاضرة على وجه الخصوص تكتسب أهمية خاصة ل تناولها لأحد القطع الأثرية الهامة التى يحتضنها متحف الآثار ضمن مجموعة آثار المحمرة٬ حيث تصور أفروديت وثيقهة على ساقها اليمنى، رافعةً قدمها اليسرى، بينما يقف إيروس المجنح فوق آنية مغطاة برداء أفروديت ناظرًا إلى الإلهة ورافعًا ذراعه الأيمن للإمساك بذراعها.

كما تحتفل مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع القنصلية الأمريكية بالإسكندرية والكلية الأمريكية بالقاهرة، بالحفل الختامى لمهرجان “حكاوى الجاز” والذى تم تنظيمه فى الفترة من 7 مارس الى 1 ابريل 2017. وقد بادر مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية بتنظيمه بهدف إحياء موسيقى الجاز ورفع وعى الجمهور بثراء عالمها، بالإضافة إلى أصولها وأنماطها المختلفة.

يقدم الحفل الختامى “أكرم الشرقاوى جروب” من مصر بالإضافة إلى “هانترتونز باند” من الولايات المتحدة الأمريكية فى يومى الجمعة 31 مارس بمقر بالكلية الأمريكية بالتحرير فى الثامنة مساء ويوم 1 ابريل بمكتبة الإسكندرية فى السابعة مساء، ويذكر أن كل حفلات المهرجان مجانية.

ضم برنامج المهرجان اثنى عشر حفلًا موسيقيًّا تستعرض الأنواع المختلفة لموسيقى الجاز على مدار أربعة أسابيع فى القاهرة والإسكندرية أحيتها فرق موسيقى الجاز من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تضمن برنامج المهرجان أربعة ورش عمل أقيمت بمقر الكلية الأمريكية بالقاهرة، القاهرة الجديدة؛ حيث شاركت فرق موسيقية أمريكية شبه : راد ترادز باند ،تود ماركوس باند ، برادين ميشيلز بروجيكت ، هانترتونز باند.

كما شارك من الفرق المصرية :ويف جاز باند ، ببكرهدى جاز باند ، كايرو بيج باند سوسايتى ، شادى القصير جروب، شريف واطسون ، تريبل ترابل باند ، أكرم الشرقاوى جروب.

المصدر : مصر ناين