أكد الشيح حسن عبد البصير، مدير الدعوة بأوقاف الإسكندرية، أن الأوقاف بالإسكندرية تجرى وراء لتطبيق القانون ومنها قانون رقم 51 لسنة 2014 والذى ينص على أن الأوقاف هى المسئولة الأولى عن الوعظ والإرشاد وإدارة المساجد.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن الأوقاف بالإسكندرية تقام بفتح بابها للأئمة للخطابة لمن ينطبق عليهم الشروط التى حددتها الوزارة، لكى ينتدبوا بالمساجد ويكونوا أئمة وخطباء شرعيين.

وأكد مدير الدعوة أن هناك مواجهة دعوية بين نشر الفكر الفى منتصف ى والأفكار المتشددة، وهناك خطة محكمة من الأوقاف فى نشر الدعاه فى جميع أنحاء المحافظة من خلال القوافل الدعوية التى سيتخللها ابتهالات وقراءة القرآن والوصول إلى أكبر أعداد من المواطنين، من خلال استعادة الهوية المصرية وروح الانتماء المصرية فى المجتمع.

فى سياق متصل، أكد علماء الأوقاف بالإسكندرية، خلال القوافل الدعوية الموحدة التى نظمتها المديرية تحت عنوان “رعاية الإسلام بالضعفاء”، على أن الإسلام أسس نظاما تكافليا لرعاية الضعفاء والمساكين وذوى الحاجات.

واصدر وا إن من صور رعاية الإسلام بالضعفاء تسديد الديون لغير القادرين الى أن ينال الجائزة الكبرى من الله سبحانه وتعالى والتى وصفها الرسول الكريم بقوله “من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة”.

المصدر : مصر ناين