أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” مكتبة جديدة عبر موقعها على الإنترنت تضم الصور عالية الدقة، ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية الخاصة بها، وهى مكتبة قابلة للكشف ومتاحة لأى شخص لديه اتصال بالإنترنت، وهذا يعنى أنك إذا أردت العثور على صور الفضاء من أجل استخدامها للطباعة أو لتكون خلفية لأجهزتك سيكون عليك التوجه مباشرة لمكتبة ناسا الجديدة، بدلا من الكشف داخل العشرات من مواقع على الإنترنت.



مكتبة ناسا

ووفقا لموقع ENGADGET الأمريكى، فكافة الصور ومقاطع الفيديو التى التقطتها تليسكوبات ناسا ليست متاحة، بل يوجد فقط أفضل ما أصدرت وكالة ناسا، بما فى ذلك تلك التاريخية شبه هبوط أبولو 11 على القمر وغيرها.

من الجدير بالذكر أن مكتبة ناسا على الإنترنت تضم الى أن الآن أكثر من 140000 ملف قابل للكشف، والتى يمكنك فرزها حسب تاريخ التحديث أو الشعبية إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ، وبعض الصور تأتى مع بعض البيانات، بما فى ذلك، العدسة المستخدمة وغيرها من المعلومات.

المصدر : مصر ناين