اصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إنه تم ضبط 2 طن لحوم فاسدة و3 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بمدينة الزقازيق والقنايات والعاشر من رمضان، وذلك في حملات مشتركة بين الرقابة الإدارية والتموين.

وأضاف محمد عبد الله مدير مديرية التموين، في تصريح صحفي، أن استمرار الحملات التموينية والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية بمشاركة مدير سنة الرقابة الإدارية بالمديرية ومديرية الطب البيطري ومراقبة الأغذية، أسفر عن ضبط 65 كيلو جرام لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ عليها وإعدامها في الحال.

وتحرر محضر رقم (1051) جنح القنايات ضد أ . ع . س مدير مسئول عن فرع جمعيتي لحيازته وعرض لحوم مفرومة وغير مطابقة للمواصفات الصحية، وغير مدون عليها بيانات وتم التحفظ على (24 ) كيلو جرام، كما تم تحرير محضر رقم (6280) جنح ثاني الزقازيق ضد (أ . ف . ع) صاحب شركة مواد غذائية لعرضه وبيع لحوم و كبدة مجهولة المصد،ر وتم التحفظ على (199 طبق لحم مفروم زنة (900) كيلو جرام وأعداد ( 18 ) طبق كبدة زنة ( 450 ) كيلو جرام وأعداد ( 12 ) طبق لحم مفروم زنة ( 450 ) كيلو جرام.

كما قامت إدارة تموين العاشر من رمضان تحرير محضر رقم ( 3620 ) جنح أول العاشر ضد ( خ . ح .ج ) صاحب مطحن لإدارته مطحن ترخيص وحيازته أعداد 3 طن شيكارة دقيق بلدي مدعم 82 % وإعادة نخله و تدييره في شكاير بيضاء و إعادة بيعها للمخابز السياحية و تم التحفظ على أعداد 60 شيكارة دقيق بلدي و 2 ماكينة لتخييط الشيكارة و2 بكرة خيط للشكاير.



الدقيق



اللحوم الفاسدة



المضبوطات

المصدر : مصر ناين