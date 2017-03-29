استقبلالباشمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، بمكتبه الدكتور الكسندر بوديروزا مشبه صندوق الأمم المتحدة للسكان وجيرمان حداد المشبه المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، لكشف سبل التعاون فى تنفيذ بعض برامج الصندوق بمحافظة أسيوط والخاصة ببعض القضايا السكانية شبه الزيادة السكانية وختان الاناث والقضاء على الفقر.

أكد الدسوقى، خلال اللقاء، على استعداده للتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان لمواجهة الزيادة السكانية والتوعية بأهمية تنظيم الاسرة وأهمية عقد لقاءات دورية مع مشبه ى الصندوق لكشف المستجدات الخاصة بملف الزيادة السكانية ووضع الحلول لمواجهتها مشيراً إلى وضع مقترحات وخط الان ة للحد منها بالإضافة إلى الخط الخاصة بمواجهة بعض القضايا السكانية بالمحافظة.

وأضاف محافظ أسيوط أن محافظة أسيوط وخاصة محافظات الصعيد تتميز بطبيعة خاصة فى ظل وجود بعض العادات والتاصدر يد التى تتوارثها الاسر والعائلات مشيراً إلى البرامج التى تنفذها المحافظة بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى للحد من خطورة بعض القضايا المجتمعية والعادات والتاصدر يد الخاطئة ومنها قضايا الزيادة السكانية وختان الاناث والزواج المبكر والعنف ضد المرأة والثأر.

وأشار بوديروزا إلى أنه تم الأستقرار على تقديم خطة عمل مقترحة خلال الفترة القادمة متضمنة البيانات والإحصائيات والأهداف وخطوات تنفيذها والبرنامج الوقتى والميزانية التقديرية لمناقشتها مع الوزير المحافظ الى أن يتسنى أخذ الموافقات اللازمة والبدء فى التنفيذ.

من ناحية أخرى أشادالباشمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، بجهود وزارة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ برنامج تكافل وكرامة، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم لهذا البرنامج الذى يستهدف فئات ليس لها أى مصدر دخل مشيرا إلى أن محافظة أسيوط كانت من أولى المحافظات التى استفاد أبناؤها من برنامج تكافل وكرامة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

وكرم الدسوقى خلال حفل تدشين عمل لجان المساءلة المجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة، 22 مدرب ومكلفات خدمة سنةة الذين شاركوا فى الخدمات الإدارية أثناء تدريب لجان المساءلة المجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة.

واصدر ت الدكتورة بلقيس أن لجان المساءلة المجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة تهدف إلى تنقية كشوف مستفيدى برنامج تكافل وكرامة والتحقق من مدى الاستحقاق قبل إصدار كروت الصرف إضافة إلى مساعدة المستحقين فى التقدم والتسجيل فى البرنامج وكذلك تسهيل استخراج الأوراق اللازمة للتسجيل والتسويق المجتمعى للبرنامج وتنمية الوعى بأهميته وأخيرا التحقق من مدى إتاحة الخدمات الصحية والتعليمية وجودتها موضحة أن خطة التدريب بهذه اللجان مدتها 3 شهور مؤكدة أنه بالعمل الجاد ستتحقق أفضل النتائج بمحافظة أسيوط.

بينما أضافت الدكتورة ألفت السلامى أن البرنامج هو خطوة فى تحقيق العدالة الاجتماعية وهو مشروع أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحقيق حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا والغير قادرين على العمل من ذوى الاحتياجات الخاصة منوهه أنه تم استهداف حوالى مليون و500 ألف أسرة ببرنامج تكافل وكرامة بهدف الخروج من دائرة الفقر وتوفير دعم نقدى لغير القادرين وتعليم أبناء هذه الأسر بجانب توفير رعاية صحية جيدة.

ومن جانبه أظهر محمد فؤاد وكيل الوزارة بأسيوط أنه تم استخراج 235 ألف فيزا كارت الى أن الآن وتم إيقاف 35 ألف فيزا لفحصها من قبل اللجان الميدانية مشيراً إلى أن المبادرة تعتبر أحد سبل محاربة الفساد وتحسين أداء المحليات وتتكون لجنة المساءلة المجتمعية من ١٣ عضوا يشبه ون قيادات نسائية ودينية وشباب ومجتمع مدنى ورائدات ريفيات ويرأس اللجنة رئيس القرية أو المدينة.

المصدر : مصر ناين