قرر الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، استبعاد مدير ووكيلة مدرسة المشتل الإعدادية ل تدنى المستوى العلمى وعدم انضباط العملية التعليمية وعدم نظافة المدرسة والفصول الدراسية، ووجود رواكد خشبية وعدم الاهتمام بالوسائل التعليمية ووجود ديسكات غير صالحة بالفصول وعدم المشوفة الفنية للمعلمين بالفصول.

كان وكيل الوزارة تفقد اليوم مدارس إدارة غرب الفيوم التعليمية، وناقش الطلاب فى المادة العلمية للوقوف على المستوى العلمى، وأنذر معلم اللغة العربية بالمدرسة ل تدنى مستوى 3 طلاب فى القراءة والكتابة بالصف الأول الإعدادى.

وحضر عبد المنعم حصة لغة عربية نموذجية بالصف الثالث الإعدادى بحضور أحمد عبدالرحمن موجة اللغة العربية وطلاب التربية العملية، ونبه مشدداً على طلاب الصف الثالث الإعدادى بضرورة الحضور إلى المدرسة وعدم الغياب.

وأحال وكيل الوزارة معلم اللغة الإنجليزية للتحقيق ل عدم انضباط التحضير.وناقش الطلاب فى المادة العلمية للوقوف على المستوى العلمى للطلاب وحث الطلاب على ضرورة الجد والاجتهاد والولاء والانتماء للوطن، وضرورة أن نتسلح بالعلم والحضور مبكراً إلى المدرسة.وقرر إحالة معلمة العلوم للتحقيق ل عدم تحضير الدرس فى حصة الاحتياطى.

وتفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية وأخرج بيده المقاعد غير الصالحة من الفصول، وقام باستدعاء نجار المديرية لإصلاحها، وقرر إحالة أعداد 3 عمال للتحقيق ل ترك المقاعد غير الصالحة للاستعمال بالفصول ووجود رواكد خشبية وعدم نظافة المدرسة، كما قرر نقل أمين العهدة من المدرسة إلى مدرسة أخرى.