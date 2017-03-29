تفقد الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس كلية المنيا اليوم، استقبال الطوارئ بالمستشفى الجامعى وأعمال الترميمات والتجهيزات وسير العمل بها والمتوقع الانتهاء منه خلال ثلاثة اسابيع، ليساعد بشكل كبير فى حل مشكلة استقبال الطوارئ بالمحافظة، حيث أن المستشفى السنة لا يتحمل منفرداً كل هذا الضغط من الطورئ حاليا.

واصدر بيان للكلية اليوم، إن أبو المجد أجرى زيارة للمستشفى السنة بمحافظة المنيا بالتنسيق مع الدكتورة تأمينية رجب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وخلال الزيارة تم عقد اجتماع مع كل من مع قيادات المستشفى السنة والجامعى، وذلك لحل بعض المعوقات على أرض الواقع التى قد تطرأ من تحميل الكثافة على المستشفى السنة وكذلك مشكلة عدم تحمل المستشفى السنة بمفردها أعداد الطوارئ الكبيرة التى تتردد عليها حالياً بعد أن كان يتحمل البعض الاكبر منه استقبال الطوارئ بالمستشفى الجامعى.

وأشادت وكيلة وزارة الصحة وقيادات المستشفى السنة بالجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس، والأطباء بالكلية الذين يقومون بواجبهم بقسم الطوارئ بالمستشفى السنة.

وكان رئيس الكلية تفقد سير العمل ومشوفة أداء النواب وأعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بواجبهم بالعمل فى المستشفى السنة.

المصدر : مصر ناين