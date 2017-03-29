أعلنت وزارة الدفاع الالكيان الصهيونى ية اليوم الأربعاء، أن حجم تصدير السلاح الالكيان الصهيونى ى لدول العالم زاد بشكل كبير خلال سنة 2016، حيث بلغ تصدير السلاح الالكيان الصهيونى ى 6.5 مليار دولار خلال السنة الماضى ليسجل زيادة تقدر بـ14% عن سنة 2015.



القارات المستوردة للسلاح

واصدر ت الوزارة فى بيان أصدرته شعبة تصدير السلاح، إن أكثر قارات العالم تشترى السلاح الالكيان الصهيونى ى هى القارة الآسيوية لتسجل 3.611 مليار دولار، يليها القارة الأوروبية 1.795 مليار دولار ثم أمريكا الشمالية بـ1.265 مليار دولار ثم أمريكا اللاتينية 550 مليون دولار وفى المرتبة الأخيرة جاءت القارة الأفريقية بـ275 مليون دولار.



الأسلحة التى تصدرها الكيان الصهيونى

ورفضت الوزارة تسمية دول بعينيها واعتبرته سرا عسكريا ويجب الحفاظ على العلاقات مع هذه الدول ، وأرجعت الوزارة السبب فى تصدير كل هذا الحجم من الأسلحة للقارة الآسيوية لوجود صراعات مسلحة، تدفع دول هذه القارة لشراء السلاح الالكيان الصهيونى ى.

وأكدت الوزارة إن 20% من صادارت السلاح الالكيان الصهيونى ى خاصة بالمقاتلات والمنظومات الدفاعية، و18% مؤسسات مراقبة وتنصت، و15 % صواريخ وأنظمة دفاع جوى و12% مؤسسات رادار.

المصدر : مصر ناين