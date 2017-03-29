تعرضت القنصلية البولندية فى لوتسك، غرب أوكرانيا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات، كما ذكرت السلطات الأوكرانية التى تحدثت عن عملية “استفزاز“.

وأعلنت مؤسسات التأمين الأوكرانية فى بيان “حصل تفجير خلال الليل… فى الطبقة الرابعة من مبنى القنصلية السنةة لبولندا فى لوتسك. وتفيد المعلومات الاولية أنه ناجم عن إطلاق صواريخ مضادة للدبابات“.

وأشارت مؤسسات التأمين الأوكرانية إلى أن الحادث “لم يسفر عن سقوط ضحايا”، متهمة روسيا بالوقوف وراء هذا “الاستفزاز“.

واصدر ت “لا يوجد سوى طرف واحد يستفيد من الاستفزازات التى تحصل من وقت الى آخر فى اوكرانيا ضد بولندا، وهو روسيا“.

ومنذ اندلاع النزاع المسلح فى شرق أوكرانيا فى 2014، والذى أسفر عن أكثر من 10 آلاف قتيل، تدأب كييف والبلدان الغربية على اتهام روسيا بدعم المتمردين الموالين لروسيا عسكريا، إلا أن موسكو تنفى هذه التهم.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سفياتوسلاف تسيغولكو على صفحته على فيسبوك ان الرئيس بترو بوروشنكو “دان بشدة اإطلاق الصواريخ وأمر قوات الامن بأن تسارع الى اتخاذ كل التدابير من اجل التحقيق حول هذا الحادث ومعرفة من هم المسؤولون عنه“.

واستدعى السفير الاوكرانى فى وارسو الى وزارة الخارجية بعد هذا الحادث، كما ذكرت وسائل الاعلام البولندية.

المصدر : مصر ناين