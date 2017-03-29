اصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، إن خطورة المرحلة التى تمر بها المنطقة العربية تطلب الكثير من الصراحة، مؤكدا أننا قادرون على حل الخلافات مهما بلغ حجمها حسب ما ذكرته وكالة رؤيا الإخبارية .

وأضاف بن حمد خلال كلمته أمام القادة العرب فى قمة عمّان، على ضرورة التسنةل بحزم مع الكيان الصهيونى ووقف الانتهاك المستمر ضد الفلسطينيين ورفع الحصار الجائر على قطاع غزة.

ودعا أمير قطر لمفاوضات جادة وليست بهدف الإرباك أو إضاعة الوقت مشيرا إلي أنه معنى للخلاف الفلسطينى على سلطة بلا سيادة، ومشددا على أنه لن تقوم دوله فى قطاع غزة، داعيا جميع القيادات الفلسطينية لإنهاء حالة الانقسام وتشكيل نظام وحدة فلسطينية.

وأشار إلى أنه لا معنى للخلاف الفلسطينى على سلطة بلا سيادة، مشددا على أنه لن تقوم دوله فى قطاع غزة.، داعيا جميع القيادات الفلسطينية لإنهاء حالة الانقسام وتشكيل نظام وحدة فلسطينية.

وفى الأزمة السورية، دعا أمير قطر إلى ضمان سلامة المدنيين وتسريع وصول المساعدات الإنسانية، مشددا على ضرورة إلزام النظام السورى للالتزام بالقرارات التى تلبى تطلعات السوريين.





المصدر : مصر ناين