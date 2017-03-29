استأنفت منذ قليل، محكمة جنايات جنوب القاهرة، محاكمة المتهمين فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية السنةة.

بدأت الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة ، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين نصار بربرى وأسامة محمد علي ، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسح فل وهاني حمودة.

يشار إلى أن المستشار نبيل صادق النائب السنة، أحال فى 12 ديسمبر الماضى، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة فى المقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من سنة 2014 الى أن 2016.

يذكر أن المستشار وائل شبل المحامى السنة الأول لنيابات جنوب القاهرة قام بإعداد قرار الاتهام وأدلة الثبوت، وباشر التحقيق فى القضية أحمد عبد العزيز وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة.

وكان المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة أيضا كل من “ع.ع” رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم و”م.م” مدير المطبعة السرية للمحاكمة التأديبية الالان ة.

المصدر : مصر ناين