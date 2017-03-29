أعلنت وزير الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون عودتها إلى الساحة مرة أخرى خلال حديثها فى مؤتمر لسيدات الأعمال فى مدينة سان فرانسيسكو أمس الثلاثاء، بحسب ما ذكرت مجلة تايم.

واصدر ت كلينتون فى الكلمة التى ألقتها أمام 3500 فى المؤتمر السنوى لسيدات الأعمال فى كاليفورنيا “إنها تشعر بسعادة غامرة لأنها فى سكون خارج الغابة مع تلك المجموعة من النساء الملهمات للغاية”.

وكانت كلينتون قد اختفت عن الأنظار تقريبا منذ هزيمتها فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية السنة الماضى، ولم تظهر سوى مرات قليلة، منها فى وقت سابق هذا الشهر عندما ألقت كلمة للنساء فى بنسلفانيا واصدر ت إنها “مستعدة للخروج من الغابة”، فى إشارة إلى رغبتها فى العمل من أجل أن يتجاوز الأمريكيين انقسامهم.

وفى كلمتها فى سان فرانسيسكو، أوضح ت كلينتون عن خيبة أملها بشأن الانتخابات، إلا أنها قضت معظم الوقت فى استخدام لهجة تحدى، ودعت إلى النهوض بحقوق النساء والفتيات، واصفة ذلك بالأمر العظيم الذى لم يتم إنجازه فى القرن الحادى والعشرين، وختمت خطابها بالقول إنها ستكون فى المشهد السنة تحارب من أجل تحقيق التقدم فى هذه الجبهات.

المصدر : مصر ناين