أعلن صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن تطبيق النموذج الاسترشادى لامتحانات الثانوية السنةة، الصف الثالث الثانوى “البوكليت” 5 أبريل القادم بمدارس 13 إدارة تعليمية، بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

واصدر عثمان، إنه قرر عقد اجتماع فورى مع مديرى عموم المديرية، ويليه اجتماع مع مديرى الإدارات التعليمية ومجلس التأميناء، لتطبيق النموذج الاسترشادى لطلاب الصف الثالث الثانوى، وسيتم استلام “CD” الخاص بالنموذج التدريبى من الوزارة لتنفيذه على جميع مدارس المحافظة، لتدريب الطلاب على أسئلة النموذج، ابتداء من يوم 5 إبريل القادم ولمدة 9 أيام، مؤكداً أنه يطالب جميع الطلاب بالصف الثالث الثانوي بشعبتيه العلمي والأدبي ضرورة الحضور للتدريب على النموذج.

وأضاف وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ، خلال بيان له، أنه سيعقد امتحانات لمدة 9 أيام ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً، وأول امتحان يوم الأربعاء الموافق 5 إبريل القادم بمادة اللغة العربية والتربية الدينية، والخميس 6 أبريل باللغة الفرنسية، والاقتصاد، ويوم الاثنين 10 أبريل القادم اللغة الإنجليزية والتربية الوطنية، ويوم الثلاثاء 11 إبريل الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات، والتاريخ للشعبة الأدبية، والأربعاء 12 إبريل الرياضيات البحتة “جبر وهندسة فراغية ” لشعبة الرياضيات، وأحياء لشعبة العلوم وجغرافيا للشعبة الأدبية، والثلاثاء 18 إبريل الرياضيات البحتة ” التفاضل والتكامل ” لشعبة الرياضيات، والجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والأربعاء 19 إبريل الرياضيات التطبيقية “الديناميكا “لشعبة الرياضيات، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والخميس 20 إبريل الإحصاء، لجميع الشعب والكيمياء لشعبتى العلوم والرياضيات، والأحد 23 إبريل الرياضيات التطبيقية “الإستاتيكة” لشعبة الرياضيات.