خلت جنازة المخرج القدير عادل صادق، والتى خرجت من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، من جميع الفنانين، الذين تغيبوا بشكل ملفت للنظر، فى حين لم يتواجد سوى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، والفنانان محمد مرزبان ومنير مكرم بجانب ابنى المخرج الراحل الفنانة وفاء صادق والشاعر هشام صادق، وربما وفاته فى ساعات متأخرة من فجر اليوم بشكل مفاجئ، وعدم معرفة الخبر بشكل كبير هى السبب فى الغياب المحزن للفنانين والمخرجين على الأقل من الذين عملوا معه.

وكان المخرج القدير عادل صادق قد رحل عن عالمنا فجر اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، حيث تواجد فى أحد مستشفيات أكتوبر على مدار الشهر الماضى، واحتاجت حالته للتواجد داخل العناية المركزة.

يذكر أن المخرج عادل صادق قدم العديد من المسلسلات التليفزيوينة والأعمال المسرحية، شبه مسلسلات “شئ من الخوف”و”بعد الظلام تشرق الشمس”و”أغلال ناعمة”و”ليه يادنيا ليه”و”أغلال ناعمة”، كما أنه عمل كمراقب سنة لأفلام التلفزيون، حصل المخرج عادل صادق على بكالوريس فى الإخراج السينيمائى والتلفزيونى من كلية جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ثم عمل كمساعد مخرج مع رمسيس نجيب، ثم التحق بالتلفزيون عند إنشائه، من أبرز أعماله أيضا “الغفران، آسف لا يوجد حل، ينابيع النهر”.

المصدر : مصر ناين