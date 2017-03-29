شنت مديرية تأمين البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير تأمين البحيرة، بمشاركة كل من اللواء عبد العزيز خضر نائب مدير التأمين واللواء جمال متولى مساعد المدير للتأمين السنة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة الكشف الجنائي، والعميد حازم حسن رئيس المباحث الجنائية والرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث حوش عيسى حملة مكبرة انضباطية في الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة حوش عيسى وذلك فى مجالات (مرافق – مرور) .

أسفرت الحملة عن ضبط 300 مخالفة مرورية متصنف ة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممصنف والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة ، وإزالة 747 من حالات إشغال طريق ثابتة ومتحركة .



​جانب من الحملة



رجال المباحث خلال الحملة