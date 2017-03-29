يعود فريق المصرى البورسعيدى للتدريب على ملعبه فى السادسة مساء اليوم الأربعاء، بعد غياب استمر لمدة 5 سنوات وتحديدًا منذ أحداث بورسعيد فى الأول من فبراير 2012.

واصدر الدكتور علاء حامد عضو مجلس المصرى لـ”اليوم السابع”، إن الفريق سيعود للتدريب فى بيته بعدما انتهت قضية استاد بورسعيد، والتأكد من أحقية المصرى فى التدريب على ملعبه بناء على قرار المحكمة الرياضية الدولية.

وكان مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية، قد اجتمع مساء أمس، واتخذ قرارا بالإجماع على رجوع التدريبات مرة أخرى على استاد النادى المصرى.

ويستأنف الفريق الاول للنادى المصرى تدريباته فى السادسة من مساء اليوم على ملعب استاد النادى المصرى، ومن المنتظر أن يشهد المران حضورا جماهيريا كبيرا، نظرًا لاشتياق جمهور بورسعيد مشوفة فريقه على ملعبه.

ويستعد المصرى لمواجهة إنبى، المُقرر لها فى السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، على استاد برج العرب.

المصدر : مصر ناين