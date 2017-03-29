بدأ منذ قليل، قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، نظر أمر تجديد حبس 3 ضباط بقسم واجبة الهرم، لاتهامهم بالتورط فى تعذيب متهم أثناء استجوابه داخل قسم الواجبة، واحتجازه بدون وجه حق، للتحقيق معه فى واقعة مصرع جدته داخل منزلها بدائرة القسم.

وصل الضباط إلى محكمة 6 أكتوبر الابتدائية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، فى منتصف حراسة تأمينية مشددة، وتم إيداعهم حجز المحكمة لحين بدء جلسة التجديد.

وكشفت التحقيقات فى حادث وفاة متهم داخل قسم واجبة الهرم، أنه منذ عدة أيام تعرضت ربة منزل للقتل وسرقة مصوغاتها الذهبية داخل مسكنها بدائرة القسم، وألقى رجال المباحث القبض على حفيد المجنى عليها بعدما اشتبه به رجال المباحث فى ارتكاب الجريمة.

وتوصلت التحقيقات إلى أنه أثناء استجواب المتهم أصيب بحالة تشنج وسقط أرضا فاقدا الوعى، وتم استدعاء سيارة إسعاف وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وبفحص جثة المتهم تم العثور على أثار اعتداء وضرب، فأمرت النيابة بتشريح جثة المتهم لبيان سبب الوفاة، واستدعت أعداد من رجال المباحث بقسم الهرم للتحقيق.

المصدر : مصر ناين