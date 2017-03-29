أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقر قاص بالمنيا، عن الانتهاء من إصلاح وصيانة الكسر الموجود بخط مياه تحت سطح الأرض وبطول 200 متر تحت أعداد من المنازل الكائنة بقرية ريحانة الشوفة للمجلس القروى بني موسى، وذلك حفاظاً على حياة المواطنين.

اصدر سيد النخيلى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، انه تم قطع المياه عن هذه المنطقة بالتنسيق مع مركز الصيانة ببني موسى لإجراء عملية الحفر واكتشاف سبب ظهور المياه بالأدوار الأرضية بهذه المنازل حيث تبين وجود كسر بخط مياه تحت سطح الأرض ، وعليه تم سحب المياه من المنازل بسيارات الكسح الشوفة لشركة مياه الشرب وأخرى شوفة للوحدة المحلية كما تم توفير سيارة مياه نظيفة بمنطقة العمل صالحة للشرب بمعرفة شركة المياه والوحدة المحلية .

من جانبهم، أوضح الاهالى عن خالص شكرهم للجهود المبذولة من قبل الوحدة المحلية وشركة المياه ورئيس قرية بني موسى وكافة الجهات المعنية من اجل تلافى هذه المشكلة التي كانت تؤرقهم وتهدد حياتهم وحياة أبنائهم .

وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بطرح وبيع طن ونصف من المواد الغذائية مقدمة من القوات المسلحة بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ الوحدة المحلية، وذلك فى إطار التخفيف عن كاهل المواطنين والحد من غلاء الأسعار.

المصدر : مصر ناين