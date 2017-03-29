رُفع فيلم “مولانا” بطولة النجم عمرو سعد، قصة وحوار الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، سيناريو وإخراج مجدى أحمد على، من دور العرض السينمائية، بعد تحقيقه إيرادات تجاوزت الـ13 مليون جنيه، وعلم “اليوم السابع”، أن قرار رفع الفيلم أغضب صناعه، خصوصًا أن العمل السينمائى لا يزال يحقق ربحا ويشهد إقبالا جماهيريا على حفلاته.

ومن المقرر عرض الفيلم فى المسابقة الرسمية بمهرجان “تطوان” الدولى للسينما بالمغرب، بكره الخميس، بحضور عمرو سعد، وإبراهيم عيسى، ومجدى أحمد على.

كان العمل السينمائى قد نال جائزة أحسن فيلم طويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما فاز عمرو سعد بجائزة أفضل مشبه ، عن تجسيده شخصية الشيخ حاتم الشناوى، ورحلة صعوده من إمامة الصلاة فى مسجد حكومى إلى أن يصبح داعية تليفزيونى شهير.

المصدر : مصر ناين