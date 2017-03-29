اعتقلت مؤسسات التأمين التركية، سوريا، فى محافظة أضنة جنوبى تركيا، يشتبه فى كونه قياديا فى تنظيم “داعش الارهابيه” الإرهابى.

وذكرت قناة “سكاى نيوز” الإخبارية أن التأمين ضبط مع المشتبه، الذى يدعى صفوان قهواتى، وثائق وأقراصا مدمجة تتعلق بأنشطته داخل التنظيم.

وأشارت السلطات التركية إلى أن العملية التى أدت أيضا إلى اعتاصدر زوجته، شارك فيها جهازا الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.

وكشفت أن قهواتى قدم إلى تركيا من سوريا، وكان يخطط للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية عبر مطار أتاتورك الدولى فى إسطنبول.

المصدر : مصر ناين